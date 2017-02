Murmeltiertag in den USA: Phil sagte langen Winter voraus

Auch heuer wurde Phil wieder aus seinem Bau geholt. - © AP

Der Winter in den USA wird lang, nicht nur politisch: Phil, das Murmeltier aus dem Örtchen Punxsutawney in Pennsylvania, hat noch sechs Wochen Kälte voraus gesagt – und sich am inoffiziellen Murmeltiertag prompt zum weiteren Winterschlaf wieder in seinen Bau verzogen.