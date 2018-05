Mit Flex ins Bein geschnitten und verblutet

Langenegg - Bei einem tragischen Arbeitsunfall verstarb am Montag ein 57-jähriger Mann in Langenegg.

Ein 57-jähriger Mann war am Montag in der Zeit zwischen 17.30 und 18.00 Uhr auf seinem landwirtschaftlichen Anwesen in Langenegg damit beschäftigt, mit einer Flex Eisenstangen zu bearbeiten.