Mister Vorarlberg 2017: Startnummer 7 für Mario aus Feldkirch

Ehrgeiz und Zielstrebigkeit zeichnen den Charakter von Mario aus Feldkirch aus. „Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, wie z.B. ein Projekt im Job rund um Fotografie, dann gehe ich erst schlafen, wenn ich es geschafft habe.“

120 (!) Kilogramm abgenommen

Eigenschaften auf die Mario besonders stolz ist: „Ich wohne seit ich 15 Jahre alt bin alleine. Alles, was ich von diesem Zeitraum an gemacht habe, habe ich mit meinen eigenen Händen geformt und erarbeitet. Zudem habe ich vor vier Jahren noch 120 Kilo gewogen und in einem Zeitraum von 6 Monaten 70 Kilo abgespeckt – ohne Fitnesscenter oder Doktor. Es war allein der Wille, etwas zu verändern, um eine neue Lebensqualität zu erlangen!“

Mario: “Teilen ist wunderschön”

Mario möchte gerne im Rampenlicht stehen um gegebenenfalls Themen anzusprechen, für die andere kein Gehör finden. „Mir wäre es wichtig, dass ich Menschen, die es nicht so leicht haben wie ich, helfen und aufzeigen kann, wie man neuen Mut findet. Gerne möchte ich mein Glück und das was ich geschafft habe, mit den Leuten teilen, die ich liebe. Teilen ist ein wunderschönes Gefühl, das man durch nichts ersetzen kann!“ Nervös ist er bislang nur ein wenig, der Kandidat mit der Nummer 7 freut sich schon sehr auf die Show.

Passionierter Fotograf

Der Fotograf verbringt seine Freizeit mit Fliegen, Bogen schießen, Fahrradbau und Longboarden. Alles, was Räder hat, ist vor dem gebürtigen Tiroler nicht sicher. Sein Hobby hat er kürzlich zum Beruf gemacht: Für seine Leidenschaft, die Fotografie setzt er auch gerne Drohnen ein.

Startnummer #7: Mario

Alter: 34

Wohnort: Feldkirch

Hobbys: Fliegen, Fahrrad fahren, Fotografie

Food: Salate und Grillen

Lokal: Irish Pub’s

Musik: Rock

Vorbild: Splash, ich leb’ so wie ich es will!