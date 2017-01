Mathias “Alpinfitness” Nesensohn: Schnee-Biwak in Laternser Bergen

Die Berge sind seine Heimat: Mathias Nesensohn aus Laterns ist ein echter Outdoor- und Fitness-Allrounder. Er ist Wanderführer, Mountainbike-Guide und Personal Trainer, der am liebsten in Vorarlbergs Bergen unterwegs ist. Dieses Mal baut er mit seinem Freund Benjamin Bonmassar einen Schnee-Biwak in den Laternser Bergen.

Sei es klettern, wandern, mountainbiken oder schneeschuhwandern, Mathias Nesensohn ist ein Multitalent. Durch geführte Touren, diverse Outdoor-Workshops und vor allem seinen YouTube-Kanal möchte er Jung und Alt dafür begeistern. Sein Wissen und seine Erfahrung als Personal-, Reha- und auch Ernährungstrainer lässt er in alle Aktivitäten mit einfließen. Blog Alpinfitness Auf seinem Blog Alpinfitness und auf seinem YouTube-Kanal kann man seinen Abenteuern in der freien Natur folgen. Der Name"Alpinfitness" ist dabei Programm. Zwei halbe Tage bauen Nesensohn und sein Freund Benjamin Bonmassar an einem Biwak und schleppen Brennholz auf den Berg. Abschließend feiern sie an Silvester bei Lagerfeuer und Würstchen eine Biwak-Party.