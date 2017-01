Materialseilbahn im Kleinwalsertal abgebrannt

Die Materialseilbahn stand seit den Mittagstunden in Flammen, gegen 16 Uhr meldeten die Einsatzkräfte “Brand aus”. Im Einsatz standen Feuerwehrleute der umliegenden drei Feuerwachen Hirschegg, Mittelberg und Riezlern.Hinzu kamen die Bergrettung und der Polizeihelikopter “Libelle”.

Dass die Brandstelle nur über eine Skipiste und dem Luftweg erreichbar war, stellte die Einsatzkräfte vor besondere Herausforderungen. So wurde Löschwasser auch per Helikopter eingeflogen. Ein Übergreifen des Brandes auf naheliegende Gebäude konnte verhindert werden, Die Bergstation selbst wurde ein Raub der Flammen. Personen seien laut Polizei nicht in Gefahr gewesen. Als Brandursache wird derzeit ein technischer Defekt vermutet.