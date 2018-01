Loacker: "Arbeitslosengeld Neu ist ein Schlag ins Gesicht"

ÖGB-Landesvorsitzender Loacker: „Aktuelle Zahlen des AMS und der Armutskonferenz zeigen keine Notwendigkeit für Arbeitslosengeld Neu!“

“Trifft jene, die fieberhaft einen Job suchen”

„Der Skandal beginnt damit, dass ÖVP und FPÖ arbeitssuchende Menschen pauschal unter Generalverdacht stellen, sie seien alle Sozialschmarotzer“, kritisiert Loacker. Der ÖGB-Landesvorsitzende sieht hier zudem keinerlei Handlungsbedarf in der Form, wie es die Bundesregierung vorhat. Die Notstandshilfe abzuschaffen, um mehr Druck auf Jobsuchende ausüben zu wollen, geht für Loacker ins Leere. „Diese Maßnahme trifft vor allem jene Menschen, die fieberhaft einen Job suchen“, kritisiert Loacker. Laut aktuellen Zahlen des AMS beziehen lediglich rund zwei Prozent der Arbeitssuchenden in Vorarlberg über drei Jahre Notstandshilfe. Von diesen zwei Prozent könne auch nicht generell die Rede davon sein, dass sie das System ausnützen, so der AMS-Vorarlberg Geschäftsführer Bernhard Bereuter. Demgegenüber sei auch die Zahl der verhängten Sanktionen gering.