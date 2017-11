Live: VOL.AT zockt Gran Turismo Sport

VOL.AT rast in den Feierabend. Morgen Mittwoch spielen wir im Livestream die neueste Auflage des Rennspiel-Kult-Klassikers Gran Turismo an. Ab 17.30 Uhr im Livestream.

Grund genug für die GT-Fans bei VOL.AT das Spiel, eine PS4 und einen kleinen redaktionsinternen Test mit Rookie-Racern und Kennern der Serie zu organisieren. Wir rasen also am Mittwoch Abend ab 17.30 Uhr im Livestream in den Feierabend, und versuchen herauszufinden was vom Kult-Game “Gran Turismo” noch übrig ist.