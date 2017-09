Live aus Schwarzach: Wahl-Veranstaltung für Menschen mit Behinderungen

“Wir haben diese Veranstaltung organisiert, um von den Parteien zu erfahren, wie sie zu Barrierefreiheit, Chancengleichheit und Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Vorarlberg stehen. Denn Menschen mit Behinderungen, deren Angehörige und ihre Begleiter interessieren sich sehr für diese Themen. Zudem sind sie alle Wähler, die für die Parteien nicht unwichtig sein dürfen”, betont Selbstvertreter Klaus Brunner.

Ins Gespräch kommen

Gemeinsam mit Selbstvertreter Siegfried Glössl wird Klaus Brunner die Veranstaltung bei Russmedia in Schwarzach moderieren. Alle fünf Parteien – Die neue Volkspartei, FPÖ, Grüne, Neos und die SPÖ – werden vertreten sein und ihre Programme in leichter Sprache präsentieren. Zudem wird die gesamte Veranstaltung in Gebärdensprache gedolmetscht. VOL.AT berichtet ab 18.30 Uhr live von der Veranstaltung.