Lionel Messi: Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte

“In your Face”

“In your Face!” Und das vor den Real-Fans beim “Clasico” im Santiago Bernabeu Stadion in Madrid. Lionel Messi zieht das Trikot des FC Barcelona nach seinem Tor vor den Mardrid-Fans aus, hält es in die Höhe und bekreuzigt sich.

Der Augenblick des Triumphs im Clásico

Rückblende: Mit versteinerter Miene stellte sich Lionel Messi vor die Real-Kurve im legendären Estadio Santiago Bernabeu und reckte provokant sein Trikot in die Höhe. La Pulga, der Floh, genoss den Augenblick des Triumphes in der Höhle des Löwen in vollen Zügen. Kurz zuvor hatte der argentinische Superstar des FC Barcelona im Clásico beim Erzrivalen Real Madrid seinen großen Auftritt. Mit der letzten Ballberührung des Spiels erzielte der 29-Jährige das entscheidende Tor zum 3:2 (1:1), sein 500. Pflichtspieltor für die Katalanen.

Video: Die besten Szenen

Historische Marke

Mit dieser historischen Marke sorgte Messi nicht nur dafür, dass die Katalanen nach einer schwierigen Saison noch vom Happy End träumen dürfen, sondern er stahl auch allen anderen Superstars auf dem Platz die Show. “Kaiserlich”, “heilig”, “einzigartig”: Die Fußballwelt feiert die “magische Nacht” von Messi.

Video: “Messi” und “Ronaldo” küssen sich

Entscheidende Titelphase

Durch den ersehnten Auswärtserfolg verdrängte Barca fünf Spieltage vor dem Saisonende die punktgleichen Königlichen (75 Zähler) von der Tabellenspitze. Jedoch hat Real ein Spiel weniger absolviert und geht somit einem kleinen Vorteil in die entscheidende Phase des Titelrennens.

Marca: “Messi ist der einflussreichste”

“Es gibt tausend Faktoren, die den Fußball beeinflussen, Messi ist der einflussreichste”, schriebt die spanische Sportzeitung Marca. AS kommentierte: “Messi ist der Beste, der beste Spieler der Welt. Der gesamte Globus weiß, dass die Nummer 10 Barcas nicht zu übertreffen ist, trotz der Härte von Ramos und Casemiro.” Dies sieht auch der scheidende Barca-Coach so. “Er ist für mich der beste Spieler der Geschichte, und ich habe viel Fußball gesehen”, sagte Luis Enrique über Messi: “Im modernen Fußball, wo alles physisch und taktisch besser ist, macht er immer noch den Unterschied.”

Ein unvergesslicher Moment

Das 500. Tor im Trikot des FC Barcelona sei für Messi und alle Fans ein “unvergesslicher Moment”, sagte Enrique, “auch, weil er damit den Clásico entschieden hat.” In einer dramatischen Partie war Doppeltorschütze Messi der überragende Akteur. Weltfußballer Cristiano Ronaldo, der zuletzt im Champions-League-Viertelfinale fünf Tore in zwei Partien gegen Bayern München erzielt hatte, blieb weitestgehend blass.

Traumtor von Rakitic

Mittelfeldmotor Casemiro (28.) hatte Madrid in Führung gebracht, nur fünf Minuten später egalisierte Messi für Barcelona. Nach einem Traumtor des Ex-Schalkers Ivan Rakitic (73.) aus 18 Metern glich James Rodriguez (85.) drei Minuten nach seiner Einwechslung erneut aus. Zuvor hatte Madrids Kapitän Sergio Ramos (77.) nach einem groben Einsteigen gegen Messi zu Recht die Rote Karte gesehen. Das Siegtor erzielte Messi in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Barcelona will das Titel-Double

“Es gab keinen besseren Ort, um sein 500. Tor für Barca zu erzielen. Was für ein Fußballspektakel, jetzt wird es nochmal richtig spannend im Kampf um die Meisterschaft”, schrieb El Mundo Deportivo.

Nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin wahrte Barcelona zudem die Chance auf das Titel-Double. Im nationalen Pokal steht am 27. Mai das Endspiel gegen Deportivo Alavés an.