Letzte Stunden für den „Drei König“

Abrissarbeiten für Neubau im Großdorfer Zentrum laufen auf Hochtouren.

Egg/Großdorf. Das ehemalige Traditionsgasthaus „Drei König“ in Großdorf wird derzeit abgerissen und macht Platz für ein neues Wohn- und Geschäftshaus. Der vom Architekturbüro Bernardo Bader geplante Neubau wird sich harmonisch in den Egger Ortsteil einfügen. Die Bregenzerwald Investment GmbH, hinter der die Raiffeisenbank Mittelbregenzerwald und die Prismagruppe stehen, investiert rund 2,3 Millionen Euro in das Projekt.