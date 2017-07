„Leiblachtaler Ferienprogramm“: Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche

Die Gemeinden Lochau, Hörbranz, Eichenberg und Hohenweiler haben im Rahmen einer gemeindeübergreifenden Kooperation für Familien, im Speziellen jedoch für Kinder und Jugendliche, auch in diesem Jahr wieder ein attraktives und abwechslungsreiches Sommerferienprogramm mit vielen tollen Angeboten zusammengestellt. Unterstützt wird dies von vielen ehrenamtlichen Geschäfts- und Privatleuten, aber auch von zahlreichen Vereinen und Institutionen. Dafür herzlichen Dank!

Programm-Highlights im Jubiläumsjahr

Das 25. Leiblachtaler Ferienprogramm startet mit dem Sommermusikfest der Lebenshilfe und endet mit einem großen Sommerferien-Abschlussfest und mit dem traditionellen Seifenkistenrennen. Dazwischen stehen den Kindern und Jugendlichen viele Veranstaltungen zur Auswahl, unter anderem Schnuppertennis, Kochen mit Bruno, Pizza backen, Fußball-Camps, Kinderyoga, Spielbus, Tischtennis Badminton, Öl machen, Kinderolympiade, Schnuppersegeln, Besuch bei der Feuerwehr, Pferde erleben, Spielefest, Kindercafe´s und vieles andere mehr.

„Caramba“ und „Freestyle“ als Treffpunkte der Jugend

Der Jugendraum „Caramba“ (Mittwoch 16 bis 20 Uhr) in Lochau sowie der Jugendtreff „Freestyle“ (Donnerstag 17 bis 20 Uhr) in Hörbranz haben den ganzen Sommer geöffnet. Auch hier wartet auf alle Jugendlichen von elf bis 17 Jahren ein attraktives Programm.

Alle Termine auf www.123-ferien.at

Die Leiblachtaler Ferienprogramm-Broschüre 2017 wurde in allen Kindergärten sowie an den Volks- und Mittelschulen im Leiblachtal verteilt. Zusätzlich liegen die Hefte in einigen Geschäften und öffentlichen Einrichtungen auf. Alle Termine erfährt man auch auf www.123-ferien.at, wo man sich auch zu den einzelnen Veranstaltungen anmelden kann.