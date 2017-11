Landesräte wollen Reformen bei Medizin-Aufnahmetest

Die Gesundheitsreferenten der Länder haben am Dienstag vor einem eklatanten Ärztemangel gewarnt und sich für Änderungen beim Aufnahmetest für angehende Medizinstudenten ausgesprochen. Ebenso müsse dem berechtigten Wunsch nach einer ausgeglichenen Work-Life-Balance der Allgemeinmediziner Rechnung getragen werden, hieß es nach der Sitzung der Gesundheitsreferenten in Dornbirn.

Bereitschaft der Ärzte fehle

Zu einer besseren Work-Life-Balance der Ärzte sollen unter anderem die Primärversorgungszentren beitragen, von denen österreichweit bis 2021 75 entstehen sollen. Noch fehle es aber an der Bereitschaft der Ärzte, in diesen Gesundheitszentren tätig zu sein, sagte Prettner. Diesbezüglich sei man aber in engem Kontakt mit der Ärztekammer. Stöckl wies seinerseits auf die Finanzierung der Lehrpraxen hin, für die man eine österreichweit einheitliche Lösung anstrebe. Für angehende Allgemeinmediziner sei es wichtig zu wissen, dass die Finanzierung gewährleistet sei und die Lehrpraxis ohne Wartezeit absolviert werden könne. Stöckl sprach von einer Aufteilung der Kosten zwischen Land-Sozialversicherung-Ärzten-Bund im prozentuellen Verhältnis von 35:35:10:20.