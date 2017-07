Kindermusical „Sammy“ beruht auf wahrer Geschichte

Egg/Großdorf (me) Insgesamt 33 Volksschulkinder mit Bademänteln, Krokodilmasken, Schlauchbooten und Schnorcheln oder als Fische verkleidet agierten auf der Bühne im voll besetzten Landammann-Saal in Großdorf. Die Volksschüler begeisterten mit der Aufführung des Musicals „Sammy”.

Krokodil in der Subersach

Das Stück beruht auf der Geschichte des legendären Krokodils, das vor einigen Jahren am Straberg-Nievenheimer See für Aufsehen sorgte. Sein Besitzer Jimmy will ihm nur etwas mehr Bewegungsfreiheit bieten als in der Badewanne, doch der Brillenkaiman taucht in die Tiefen des Wassers ab. Die Großdorfer Volksschüler ließen es in die Subersach entwischen. Die Angst der Badegäste schlägt in Sympathie für das „süße” Krokodil um. Sie verteidigen es vor Tauchern und Jägern, die das arme und im Grunde harmlose Tier töten sollen. Schließlich findet der Brillenkaiman in einem Zoo ein neues Zuhause.

Berührend

Der Text für dieses Kindermusical stammt aus der Feder von Veronika te Reh, die Musik komponierte Wolfgang König. Die Organisation und Leitung des Musical-Projekts übernahm Lehrerin Carmen Willi. Im Rahmen des Unterrichts wurden Kulissen gebaut, Kostüme genäht und in vielen Stunden das Musical einstudiert. Unterstützt von Lehrerinnen der Volksschule Großdorf sowie Schülereltern, die in vielen Belangen unterstützend wirkten, entstand ein bestens einstudiertes, berührendes Kindermusical. Am Klavier begleitete Marleen Sohler, Markus Hammerer spielte Schlagzeug. Für Ton und Licht zeichneten Thomas Dorner und Simone Voppichler verantwortlich.

Zwei Vorstellungen

„Wir mögen an dem Musical einfach alles, es ist so cool“, äußerten sich die kleinen Mitwirkenden. Bei beiden Vorstellungen gab es begeisterten Applaus von den Hunderten Besuchern. Im Rahmen der ersten Aufführung bedankten sich Kinder, Eltern und Lehrerinnen bei der scheidenden Direktorin Waltraud Dorner.