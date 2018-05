Kinder-Klima-Kongress am BORG Egg

Der 18. Mai 2018 stand am BORG Egg ganz im Zeichen des Klimas. Am Vormittag besuchten über 100 Kinder aus vier verschiedenen Volksschulen das Gymnasium zum Kinder-Klima-Kongress, am Abend gab es eine Podiumsdiskussion zum Thema „klimafitter Wald“.

Während es immer noch einflussreiche Menschen wie etwa Präsidenten und Liftbetreiber gibt, welche den anthropogen verursachten Klimawandel ins Lächerliche ziehen, sind die Auswirkungen jedoch heute schon deutlich zu spüren. Aus diesem Grund hat sich das Wahlpflichtfach Wald der 6. Klasse zusammen mit Christian Natter und Dorothee Glöckle von der KLAR!-Region Vorderwald-Egg im abgelaufenen Semester eingehend mit den Auswirkungen des Klimawandels beschäftigt und den Kinder-Klima-Kongress am BORG vorbereitet.

Am vergangenen Freitag war es dann soweit, und 109 SchülerInnen aus den Volksschulen Egg, Lingenau, Hittisau und Krumbach (Klima- bzw. Naturparkschulen) besuchten uns am Gymnasium und bekamen an verschiedenen Stationen die Thematik des Klimawandels von den BORG-SchülerInnen verdeutlicht. Auch der ORF war an diesem Vormittag dabei und honorierte die Arbeit der Jugendlichen mit einem Beitrag in Vorarlberg heute.