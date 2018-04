Junge Experten in Sachen Energie

Energieeffizienz in der Praxis: LED Leselampen in Eigenherstellung

Am 4. Mai präsentieren Ausbildungs-Teilnehmer ihre Projekte in Hittisau.

Hittisau. Unter dem Titel „Gut – Genug” bildet die Energieregion Vorderwald interessierte Menschen in wichtigen Themen zur Energieautonomie aus. Nach der Ausbildung werden dann selbst Projekte umgesetzt. Und dafür gibt es eine Entschädigung in Form von Einkaufsgutscheinen der Gemeinden. Aktuell beschäftigen sich die jungen Menschen mit verschiedensten Themen zu Energie und Klimaschutz. Am 4. Mai stellen sie ihre Projekte ab 19 Uhr im Ritter-von-Bergmann Saal in Hittisau vor und laden alle Interessierten herzlich zur Veranstaltung ein.

Praxisbezug

16 TeilnehmerInnen zwischen 16 und 25 Jahren haben sich für die Ausbildung angemeldet. In drei Schulungsveranstaltungen und zwei Exkursionen haben die Teilnehmer Wissen über erneuerbare Energie, Energieeffizienz und die Zusammenhänge zwischen Konsum bzw. Regionalität und Klimaschutz erfahren. Dabei wurde Erlerntes immer wieder in eigenen Praxiseinheiten umgesetzt. So kochten die Teilnehmer mit saisonalen und regionalen Zutaten auf dem Biohof Lingenhel in Doren, sie bauten LED Leselampen und besuchten das Reparatur-Café Riefensberg sowie Fensterbauer Dietmar Hirschbühl in Riefensberg.

Exkursionen

Die erste Exkursion stand ganz im Zeichen der erneuerbaren Energie und des nachhaltigen Bauens: Auf dem Biomassehof Ilg in Dornbirn konnte die Produktion von Energie aus erneuerbaren Quellen live miterlebt werden. Die zweite Exkursion fokussierte auf das Thema Regionalität und regionale Versorgung. Die TeilnehmerInnen besuchten die Regio Bregenzerwald, den Bauernhof Metzler sowie die Molke-, Kosmetik- und Käseproduktion und den neu erbauten Dorfladen mit Bäckerei in Sibratsgfäll. Lokale Kreisläufe wurden auf dem Dornerhof sichtbar: Biomasseheizwerk, Fleischproduktion, Dorfladen, Seminarraum und Bäckerei greifen ineinander und bilden Synergien.

Eigene Projekte umsetzen