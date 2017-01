Das schwerst verletzte Mädchen war am Montagnachmittag am Stadtrand von York nahe eines Spielplatzes gefunden worden und wenig später in einem Krankenhaus gestorben. Über Motiv oder Umstände der Tat gab es vorläufig keine Informationen. Der 15-Jährigen wird neben Mord auch Waffenbesitz zu Last gelegt.

(APA)