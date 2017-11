Islam-Kindergärten: Prüfung entlastet Kurz

Dem Islamforscher Ednan Aslan kann im juristischen Sinn kein wissenschaftliches Fehlverhalten bei der Erstellung seiner Studie zu islamischen Kindergärten vorgeworfen werden.

Sie weist aber sehr wohl Mängel auf – wobei auch Passagen, die im Außen- bzw. Integrationsministerium umgeschrieben wurden, für Rätselraten sorgen. Das ist das Ergebnis einer Prüfung der Arbeit, die von der Österreichische Agentur für wissenschaftliche Integrität (OeAWI) unter der Leitung von Stephan Rixen (Universität Bayreuth) durchgeführt wurde. Die Stellungnahme der Kommission wurde am Mittwoch vom Rektor der Universität Wien, Heinz W. Engl, präsentiert.

Prüfungsergebnis noch nicht einsehbar

Einfluss des Ministeriums laut Prüfer “außer Streit”

Die “Pilotstudie” zu islamischen Kindergärten und -gruppen wurde vom Integrationsministerium in Auftrag gegeben und finanziert. Ein erster Zwischenbericht wurde 2015 vorgelegt. Schon damals wurden von Kritikern Zweifel an der Wissenschaftlichkeit der Arbeit geäußert. Später sorgten Berichte für Aufsehen, wonach Ergänzungen des Textes im Ministerium vorgenommen worden sein sollen.

Vorsätzliche Verstöße gegen die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis konnten aber nicht geortet werden, hieß es heute. Diese hätten möglicherweise sogar strafrechtliche Konsequenzen, wie Uni-Wien-Rektor Heinz W. Engl erläuterte. Das Ergebnis der Studie wurde ebenfalls nicht infrage gestellt. Jedoch: Die “wissenschaftliche Güte” der Studie sei in den einzelnen Gutachten (etwa aus den Bereichen Frühpädagogik, Islamwissenschaften oder Wissenschaftssoziologie, Anm.) zum Teil angezweifelt worden.

Zu pauschale Aussagen getroffen

Die Schwächen waren laut den Prüfern vor allem methodischer Art. Manchmal seien, so wurde kritisiert, zu pauschale Aussagen in der Kindergarten-Expertise getroffen worden. Die Frage, ob die “Mindestbedingungen” in Sachen wissenschaftliches Arbeiten insgesamt unterschritten worden seien, hätte man aber verneint.