Ich, der Salon

.

Ich liebe mich am meisten, wenn ich leer bin. Wenn niemand in mir drinn ist, keiner, auch nicht mein Saloneur, dessen Leibeigener ich bin, herumfummelt. Am erträglichsten ist es, wenn er am Klavier sitzt und spielt. Wenn mein Saloneur ein Buch sucht, nervt mich das, wenn er dazu auch noch die Aluleiter besteigt, um es dann ganz oben ausfindig zu machen, wenn er dann wackelig herunterklettert, vorsichtig, das gefundene Buch in der rechten Hand haltend, nervt das. In einer meiner weißen Wände ist ein Riss, wohl von der Holzkonstruktion oder von der Erschütterung wie z.B. dem Prestissimo der Beethoven f-moll Sonate.