Hohe Auszeichnung für Alpencamping Nenzing

Ehre wem Ehre gebührt. Das Alpencamping Nenzing wurde eine besondere Auszeichnung zuteil. In Stuttgart bei der ADAC Camping-Gala erhielt die Familie Gerti und Josef Morik, Inhaber vom Alpencamping Nenzing diese Ehrung. Für das Alpencamping Nenzing gab es „Gold“, der „Superplatz 2017“ ist der Lohn einer professionellen Arbeit der letzten Jahre. Seit Bestehen dieser Auszeichnung in Stuttgart (1995) durften nur neun Campingplätze innerhalb Europas diesen hochdotierten Preis in Empfang nehmen.

„Wir sind sehr stolz, dass wir diese sehr wertvolle Anerkennung ernten durften. Solche Auszeichnungen sind sehr wertvoll für weitere Großinvestitionen“, sagt Gerti Morik vom Alpencamping Nenzing.

Demnächst startet das Alpencamping Nenzing mit der Umsetzung des neuen „Dorfes“ mit 20 Lodges für insgesamt 80 Personen. Dazu wird der Spabereich erweitert mit neuen Kabinen, Wirlpool sowie einen Teich. Die Fertigstellung ist mit Juni 2017 geplant.