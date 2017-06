Hofherr und Meusburger zweimal auf Platz eins

Im Mittelpunkt standen dabei die Disziplinen Lead & Speed. Es war die vielerwartete Feuertaufe des Kletterzentrums mit den ersten WFür die aufe des Kletterzentrums mit den den ÖM U20 im Speed. (c)Disziplinen Speed und Kombination für sich entscheiden. ofherrettkämpfe an der Venue. Für Vorarlbergs Athletinnen und Athleten war diese ein voller Erfolg: ganze neun Stockerlplätze sowie vier ÖM-Titel konnten sie für sich entscheiden.

Alle Vorarlberger Top-Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend der Überblick über alle Vorarlberger Top-Ergebnisse in den einzelnen Disziplinen und Klassen. Insgesamt konnten der Ländle-Nachwuchs an diesem Wochenende neun Stockerlplätze für sich entscheiden. Johannes Hofherr und Laurin Meusburger konnten sich sogar den ÖM-Titel in den Disziplinen Speed und Kombination, jeweils in ihren Klassen, sichern. „Dieses Wochenende war für unserer Athletinnen und Athleten einfach super erfolgreich. Mit neun Stockerlplätzen sind wir mehr als stolz und sehen uns in unserem Weg bestätigt,“ freut sich auch Landestrainer Mark Amann.

Österreichische Staatsmeisterschaften Lead Allgemeine Klasse Herren (17. Juni 2017)

Platz Mark Amann (AV Hohenems)

Austria Climbing Cup Lead U16 männlich

Platz Johannes Hofherr (AV Jugend Feldkirch)

Österreichische Meisterschaft Lead U20 weiblich (17. Juni 2017)

Platz Leonie Venier (AV Jugend Bludenz)

Österreichische Meisterschaft Lead U20 männlich (17. Juni 2017)

Platz Laurin Meusburger (AV Jugend Dornbirn)

Österreichische Meisterschaft Speed U16 männlich (18. Juni 2017)

Platz Johannes Hofherr (AV Jugend Feldkirch)

Österreichische Meisterschaft Speed U20 weiblich (18. Juni 2017)

Platz Leonie Venier (AV Jugend Bludenz)

Österreichische Meisterschaften Speed U20 männlich (18. Juni 2017)

Platz Laurin Meusburger (AV Jugend Dornbirn) Platz Simon Marxgut (AV Jugend Egg)

Österreichische Meisterschaft Kombination U16 männlich

Platz Johannes Hofherr (AV Jugend Feldkirch)

Österreichische Meisterschaft Kombination U20 männlich

Platz Laurin Meusburger (AV Jugend Dornbirn)

Erste Paraclimbing ÖM mit Vorarlberger Sieg

Im Paraclimbing fanden am Sonntag die ersten österreichischen Meisterschaften statt. Seit etwas mehr als zwei Jahren befindet sich das Team im Aufbau. Bei den Herren gewann in der Kategorie RP1 (neurologische Erkrankung) der Vorarlberger Simon Taudes (AV Bludenz), der sich über die ersten nationalen Meisterschaften sehr freute: “Ich fand es einfach super, hier bei der Meisterschaft mit dabei zu sein. Angefeuert zu werden und trotz der steigenden Schwierigkeit immer höher zu klettern, fühlt sich toll an.”