Hard jubelt über perfekten Saisonstart

Nach der knapp verpassten Qualifikation für die Champions League startete Meister HC Hard mit dem Heimspiel gegen HSG Graz in die neue HLA-Saison. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahmen die Roten Teufel schnell das Kommando und zogen auf 9:5 davon. Die Grazer gaben sich jedoch nicht so leicht geschlagen und kamen mit drei Treffern in Folge wieder bis auf ein Tor heran. Kurz vor der Pause setzten sich die Harder dann doch etwas ab und gingen mit einem 14:11 in die Kabinen.

In den zweiten 30 Minuten ließen sich die Hausherren diesen Vorsprung nicht mehr nehmen – im Gegenteil. Schritt für Schritt bauten die Harder die Führung weiter aus. Am Ende feierte der amtierende HLA-Meister mit dem 33:26-Heimsieg einen perfekten Einstand in die neue Saison. Topscorer auf Seiten der Harder war Gerald Zeiner mit 7 Toren.