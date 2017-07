Gewinne jetzt mit VOL.AT Punktekarten für das poolbar-Festival 2017!

Das poolbar-Festival im Alten Hallenbad bringt jedes Jahr über 20.000 BesucherInnen in das Alte Hallenbad. Fast sieben Wochen lang (Juli und August) spielen großartige Bands in einem fantastischen Ambiente, zahlreiche Kurzfilme sowie Licht- & Kunstinstallationen und durchtanzte Nächte machen den Pool zum alljährlichen Erlebnis. Ein unverschämt gutes Programm erwartet auch dieses Jahr die Besucher und besticht mit Designer-Einrichtung, genialer Grafik und mit kreativster Unterhaltung.

Das poolbar-Festival rockt in die nächste Woche!

Am 1. August stehen um 21.15 Uhr im Montforthaus die Headliner „Pixies“ auf dem Programm. Zuvor lassen es „The Boys You Know“ richtig krachen. Der Freitag (4.8) punktet mit den „Rival Sons“, die von „The Weight“ unterstützt werden. Freu dich am Mittwoch und Donnerstag auf die Konzerte von „Crosswise“ und „Rosi Spezial“. Bei Show.bee und der DJ Parade klingt der Samstag aus und leitet hinüber auf das Sonntags-Highlight: Den Tagebuch Slam, der im Pool ab 20.30 Uhr über die Bühne geht. LuftRaum-Kunstinstallation, Open Air Kino und Jazzbrunch – was das Poolbar Festival in dieser Woche noch zu bieten hat, erfährst du hier.

Jetzt Punktekarten gewinnen!

VOL.AT verlost wöchentlich zwei Punktekarten für das poolbar-Festival 2017! Bis zu 12 Veranstaltungen können damit innerhalb von fast sieben Festival-Wochen besucht werden. Jetzt die Gewinnfrage beantworten und mit etwas Glück die beiden Karten gewinnen! Sei dabei beim poolbar- Festival 2017! Mitmachen lohnt sich! Sollte das unten stehende Teilnahmeformular nicht angezeigt werden, bitte HIER klicken, um beim Gewinnspiel mitmachen zu können.