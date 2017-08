Geisterfahrer (88) rast in Auto von Vorarlberger Ehepaar

Der 88 Jahre alte Geisterfahrer aus dem nördlichen Ostallgäu war zuerst in korrekter Richtung auf die Autobahn gefahren. Kurz darauf wendete er jedoch und fuhr mehrere hundert Meter in die falsche Richtung. Die Beamten warnten im Radio-Verkehrsfunk die anderen Autofahrer vor dem Falschfahrer. Wenige Augenblicke später kam es dennoch zu dem Unfall. Das Auto des Geisterfahrers stieß mit einem entgegenkommenden Wagen auf der linken Spur zusammen. Ein weiteres Auto auf der rechten Spur konnte noch ausweichen.

Ehepaar aus Vorarlberg schwer verletzt

In dem Wagen, der in der richtigen Fahrtrichtung unterwegs war, befand sich ein Ehepaar aus dem Bezirk Bregenz im Alter von 50 und 46 Jahren. Beide wurden schwer verletzt und waren nach Angaben der Polizei am Dienstagmorgen noch im Krankenhaus.

