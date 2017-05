GeglÃ¼ckter Auftakt vor groÃŸen Handball-Stars in Bregenz

Für dieses Bezirktsturnier haben sich zehn Mädchen- und 13 Burschenmannschaften angemeldet. Dabei erwiesen sich erneut die „Power Girls Lochau (NMS Lochau)“ und das Burschenteam „Kiddy Kids (ebenfalls NMS Lochau)“ als die sportlich Besten.

In der Spezialwertung „Fair-Play“ sind die Mädchen des Teams „Angels (NMS Hörbranz)“ die Siegerinnen. Bei den Burschen eroberten die „Green Lions (NMS Hörbranz)“ den ersten Rang.

Diese vier Mannschaften und Black and White, die Ducks, das Team #appy und die Crazy Boys Hörbranz steigen in das Völkerball-Landesfinale auf, das am 06. Oktober 2017 in den Messehallen 1 und 2 (Dornbirn) ausgetragen wird.

Ein riesen Dank gilt unseren Paten von Bregenz Handball. Die tolle Pausenshow mit Maskottchen Monti, der Autogrammecke, sowie dem Fotoshooting (ersichtlich auf der Facebook-Fanpage von Bregenz Handball), rundeten das tolle Event ab.

Teilnehmende Schulen: NMS Lochau, NMS Hörbranz, NMS Bregenz Stadt, NMS/MMS Bregenz Rieden, NMS Hard Markt