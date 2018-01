Garden, Werwölfe und Hexen

Heimische Narren, ein neuer Zunftwagen sowie eine tolle Mischung an „Hästrägern“ aus Deutschland und Schweizergruppen – das war der internationale Faschingsumzug in Fußach. Dort fand sich am Sonntag, 21. Jänner, viel Faschingsvolk ein und freute sich über die vielen Eindrücke.

Die Faschingszunft Fußach mit Obmann Thomas Bösch hatte erneut zahlreiche Zünfte geladen. Besonders stark vertreten waren heuer Faschingsgruppen aus Friedrichshafen. Dort werden insgesamt rund 1.300 „Hästräger“ gezählt, die meist in traditionsreichen Kostümen auftreten. Mit dabei in Fußach auch der Fanfarenzug Graf Zeppelin sowie Gruppen aus Ravensburg.

Aus Basel war die Guggenmusik „Hunne“ ins Ländle gekommen, aus Siebnen im Kanton Schwyz die Stockberghexen. Zünfte und Garden kamen aus Höchst, Lauterach und Hard, auch die Feldkircher Spältabürger und die Läbbe von einst und heute aus Wolfurt fanden sich ein, so wie die Gaißauer Mäschgerle, die Embser Schlossnarren und die Rhinzigünar Lustenau. Viel Applaus gab es für die Werwolftruppe aus Deutschland, die akrobatische Einlagen brachte. In Fußach fehlten auch die „Welda Wagges“ von den Freunden im Elsaß nicht.

Das Großereignis ließen sich selbstverständlich auch die Obernarren des Landes nicht entgehen. Vizepräsident Rene Winkel, Landesgardeleiterin Conny Bayer, die Landeselferräte Christof Huber und Günter Plessnitzer, Guggareferent Martin Hämmerle mit Musikzugleiter Manuel Konzilia waren zum Teil mit ihren Vereinen in Fußach zu Gast.