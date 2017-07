Fortschritt beim Bau der Schule der Zukunft in Hard

Die neue VMS entsteht auf dem alten Kunstrasenplatz der Harder Sportanlage am See. Dafür wurde bereits im Vorfeld ein neuer Kunstrasenplatz angelegt. Die Gesamtbaukosten betragen 42,5 Millionen Euro. Bei dieser Zahl sind auch schon die Einrichtungskosten und alles was sonst noch benötigt wird mit eingerechnet. Das neue Schulgebäude wird in sogenannte Cluster aufgeteilt. Durch diese Aufteilung hat jeder Cluster einen eigenen Zugang, Lernbereiche für die Schüler, sowie Lehrerzimmer. Die einzelnen Klassenräume sollen dann lediglich durch Glasscheiben getrennt sein. So solle ein klassenübergreifendes Arbeiten möglich sein.

Innenräume mit Bezug zu Vorarlberg

Jeder Innenhof wird in einem Thema mit Bezug auf Vorarlberg gestaltet werden. So wird ein Innenhof dem Thema “Berge” gewidmet, ein anderer dem Thema “Hafen”. Somit soll den Schülern eine abwechslungsreiche Umgebung geboten werden. Die Innenräume sind mittlerweile auch erkennbar. So wurden bereits die tonnenschweren Steine für den Innenraum mit dem Thema “Berge” geliefert. Für die Fertigstellung streben alle Beteiligten den Schulbeginn 2018 an. Zu diesem Termin sollen die Schüler der Schule Markt in die neue VMS einziehen.