Firmenjubiläum auf hoher See zelebriert

Die in Nüziders beheimatete Firma blickt 2017 auf ihr 50-jähriges Bestehen zurück. Im Jahre 1967 wurde die Firma Vonblon Maschinen von Alfred Vonblon gegründet. Vonblon fing damals mit dem Verkauf und Service von Nähmaschinen und Motorsägen an. Im Laufe der Zeit kamen auch Rasenmäher und Schneefräsen dazu. In den Jahren 1987 (Gerold), 1990 (Thomas) und 1997 (Horst) erhielt Alfred Vonblon dann Verstärkung durch seine Söhne, die ebenfalls Jubiläen mit 30 und 20 Jahren Firmenzugehörigkeit feiern. Der Betrieb ist zwischenzeitlich auf mehr als 35 Mitarbeiter angewachsen und es werden neben den Forst- und Gartengeräten auch die bis über die Landesgrenzen hinaus äußerst beliebten POLARIS-Quads vertrieben und auch die Marke Portable Winch mit Seilwinden und Kabelverlegemaschinen wurde in Europa etabliert.

Grund genug zu feiern: So wurden vor Kurzem alle Mitarbeiter zu einem schönen Anlass eingeladen: Der besondere Ausflug führte die Belegschaft an den Bodensee. Zuerst gab es eine Führung auf der Sonnenkönigin vom Deck bis zur Kommandobrücke, weiter zur Bordküche und durch den Maschinenraum. Dann folgte der eigentliche Teil der Jubiläumsfeier: Die Schiffsrundfahrt mit der MS Bregenz über den Bodensee – in geschlossener Gesellschaft mit einem vielfältigen Buffet und allem was das Herz begehrt. Bis kurz vor Friedrichshafen ging die Ausfahrt und es wurde noch einmal die Firmengeschichte von Horst Vonblon vorgetragen.

Nach der Rundfahrt blieb noch etwas Zeit für die Hafenpromenade oder einen Abstecher in die Altstadt, bevor die ganze Mannschaft noch einen stimmungsvollen Abschluss auf der Bowlingbahn in Bludenz hinlegte. Glückwünsche an das Gründerpaar Alfred und Waltraud Vonblon rundeten den Anlass ab.