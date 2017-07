Feuerwehr-Olympiade: Ludesch holt “Bronze”

„Ich bin begeistert was die Mannschaft der Feuerwehr Ludesch hier in Villach geleistet hat. Die monatelange professionelle Arbeit hat sich heute bezahlt gemacht“, sagt Landesfeuerwehrinspektor Hubert Vetter, der persönlich vor Ort bei der Feuerwehrolympiade in Villach die heimischen Feuerwehrgruppen unterstützt.

Alle vier Jahre wird die internationale Feuerwehrolympiade durchgeführt. 76 Gruppen aus 17 Nationen haben sich für die Besten der Besten qualifiziert, darunter acht Bewerbsgruppen aus Österreich, für die diese Feuerwehrolympiade in Villach erfolgreich verlaufen ist.

Von den Vorarlberger Spitzengruppen hat sich die Gruppe der Feuerwehr Ludesch für diese Feuerwehrolympiade auf Landesebene qualifiziert und eine Topleistung geboten.

Feuerwehrkommandant sehr zufrieden

„Bei diesem internationalen Starterfeld konnten wir unser hoch gestecktes Ziel mit dem 3. Rang erreichen. Die Entbehrungen der letzten Monate und der enorme Zeitaufwand für das Training sind nun der Lohn für unsere Feuerwehrathleten“, sagt Martin Schanung von der Feuerwehr Ludesch.

„Diese Leistung in Villach ist für uns ‘Gold’ wert, denn mit dem 3. Rang in der Siegerliste verzeichnen wir das beste Ergebnis, dass je eine Vorarlberger Feuerwehrgruppe bei einer Feuerwehrolympiade erreichen konnte und dazu gratulieren wir ganz herzlich“ zeigt sich ein rund um zufriedener Landesfeuerwehrinspektor Vetter.

