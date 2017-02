„Feldkirch explodierte“ in bunten Farben

Feldkirch. (etu) Der Faschingshöhepunkt gepaart mit zwei Jubiläen – diese Mischung verbindete sich dieses Jahr am 18. und 19. Februar in Feldkirch zu einem explosiven Wochenende der Narren. Unter dem Motto „Feldkirch explodiert“ hat die Faschingsgilde Spältabürger gemeinsam mit den Spältaschränzern an zwei Tagen ein Programm der Extraklasse zusammengestellt, das es in Feldkirch an Höhepunkten nur so knallen lässt. Die Besucher erfuhren ein fast ununterbrochenes Feierprogramm zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag. Der Fasching in der Montfortstadt hat Tradition und blickt auf summierte 75 Jahre gelebte Faschingskultur zurück. Das 50-jährige Jubiläum der Faschingsgilde Spältabürger und das 25-jährige Jubiläum der Guggamusik Spältaschränzer sind ein Grund, 2017 besonders lange, ausgiebig und kreativ zu feiern.

Ehrenplätze bei den Spältabürger

Schon am Vormittag begann das Warm-Up in der Narrenmeile. „Feldkirch explodiert“ vereint diese Anlässe in einem einzigartigen Faschingswochenende. Aus diesem Grund verlosten die Vorarlberger Nachrichten Ehrenplätze auf dem Faschingswagen der Feldkircher Faschingsgilde. Gemeinsam mit Graf Rudolf VIII warfen Gewinner Hartwig Jussl mit Frau und Sohn Zuckerle vom Wagen. 84 weitere Gruppen folgten und zogen die rund zwei Kilometer Schlangenlinien durch die Montfortstadt. „Es war so cool und hat richtig Spaß gemacht“, sagt Sohn Simon (6) ganz enthusiastisch. „Die Zeit verging fast wie im Flug“, so Jussl.