Feiern Flüchtlinge in Vorarlberg Weihnachten?

Michaela Mathis von der Servicestelle Freiwilligenarbeit der Caritas Vorarlberg zufolge, feiern Flüchtlinge kein Weihnachten, da die meisten Muslime sind. Der 24. Dezember würde für sie deshalb ein Tag wie jeder andere sein. Näher bringen würden sie den Flüchtlingen die Traditonen von Weihnachten allerdings schon. In den Wertekursen lernen die Flüchtlinge alles über das Fest kennen.

Yasar Al Haj Ahmad hat das erste Mal etwas von Weihachten mitbekommen als er auf dem Christkindlemarkt in Bregenz war. “Es ist neu für uns, wie die Leute Weihnachten feiern”, sagt er. Denn in seiner Religion wird das Weihnachtsfest nicht gefeiert. Ihm gefällt aber sehr gut, das die Menschen sich an Weihnachten treffen und wie dies in Vorarlberg gefeiert wird.

Allaith Alfandi erklärt, dass es bei ihnen im Islam ein ähnliches Fest gebe, wie Weihnachten. Familie und Freunde würden an Silvester zusammen kommen und gemeinsam feiern. In Vorarlberg war er auf einem Weihnachtsmarkt in Alberschwende. Außerdem hatet er in dem Kindergarten in dem er arbeitet, eine Weihnachtsfeier.