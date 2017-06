Fast ohne Plastik leben

Mittlerweile ist aus dieser Versuchsphase der Alltag geworden. Denn obwohl gerade der Anfang alles andere als einfach war, geht der Verzicht auf Kunststoff mittlerweile leichter von der Hand. Plastik komplett aus ihrem Leben und Alltag zu verbannen, ist der Familie jedoch nicht gelungen. Schließlich gibt es für manche Produkte wie etwa Schwimmflügel keinen Ersatz.

Oder es wäre so aufwändig, eine Alternative zu finden, dass es mit der Nachhaltigkeit nicht mehr weit her wäre. Doch den Amanns geht es auch gar nicht darum, komplett auf Kunststoff zu verzichten. Sie wollen lediglich möglichst nachhaltig leben und die Umwelt schützen. Mehr zum plastikfreieren Leben der Familie Amann aus Satteins gibt es heute in der NEUE am Sonntag.