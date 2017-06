Extremes Laufevent in Vorarlberg: Das zweite Montafon Totale Trail

Am Samstag messen sich Bergläufer beim zweiten Montafon Totale Trail in der Silvretta Montafon. Zwei erfahrene Teilnehmer erzählen, was den Reiz ausmacht. Bis Mittwoch kann man sich noch für den Laufevent anmelden.

Am Samstag, den 17. Juni 2017, findet zum zweiten Mal der Montafon Totale Trail in der Silvretta Montafon statt. Beim Laufevent der Superlative warten drei Strecken in unterschiedlicher Länge auf die Teilnehmer. Die absolute Herausforderung ist die Ultra-Distanz mit 47 Kilometern und 4.200 Höhenmetern. 47 Kilometer auf 4.200 Höhenmeter Ohne Vorbereitung geht hier nichts. Wie man sich auf eine solche Laufveranstaltung vorbereitet und was den Reiz eines solchen Trail Runs ausmacht, erklären Rennleiter und Streckendesigner Daniel Fritz und Gwendoline Waibel, 2. Platz im letzten Jahr beim Montafon Totale Ultra, in einem Interview auf knapp 2.300 Metern. Der 37-jährige Fritz ist Extremläufer seit 2011 und Sieger des Dirndltal Extrem 2016. Die 39-jährige Allgäuerin Waibel ist seit 2008 Bergläuferin. Factbox zum Montafon Totale Trail: Termin: 17.06.2017 ab 8 Uhr

Start: Kirchplatz in Schruns, bzw. Valisera Bahn Talstation in St. Gallenkirch

Ziel: Nova Stoba in Gaschurn

Montafon Totale Ultra: Länge 47 Kilometer, 4.200 Höhenmeter

Montafon Totale Trail: Länge 31 Kilometer, 3.100 Höhenmeter

Montafon Totale Berglauf: Länge 10 Kilometer, 1.300 Höhenmeter

Verpflegung: mehrere Labstationen entlang der Strecke sowie Zielverpflegung

Anmeldung: Bis 14.06.2017 unter http://my1.raceresult.com/62991/registration?lang=de

Pastaparty: Freitag, 16. Juni ab 18.00 Uhr am Kirchplatz in Schruns

129 Läufern aus sieben Nationen