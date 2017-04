Event für Tierliebhaber – der Kleintiermarkt

Krumbach. Der Kleintiermarkt in Krumbach wird inzwischen schon zum achten Mal vom Kleintierzuchtverband organisiert und veranstaltet. Nicht nur Vereinsmitglieder, sondern Jedermann der Kleintiere wie z.B. Hasen Meerschweinchen, Hühner, Tauben, Enten oder Gänse anbieten möchte ist auf dem Markt als Verkäufer herzlich willkommen. Die schon zu Tradition gewordene Veranstaltung findet alljährlich am 1. Mai in dem von der Tischlerei Steurer/Sohm zur Verfügung gestellten Betriebsgelände statt.

Der Markt ist zwischenzeitlich ein beliebtes Ausflugsziel für viele Familien und Tierliebhaber geworden, in der Zeit von 8 bis 14 Uhr können mehrere hundert Tier besichtigt, gekauft oder getauscht werden. Für das leibliche Wohl wird von den Vereinsmitgliedern des V17 bestens gesorgt und für Auskunft und Fragen steht Vereinsobmann Hermann Steurer unter der Nummer 0664 9366845 gerne zur Verfügung.