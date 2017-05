Erstes Kreativ-Märktle in Brugg

Ronja bedient voller Eifer die Prägepresse für Bastelkarton, Mama Simone unterstützt sie - © AJK

Ein Fest pro Jahr am Funkensonntag – das ist nicht genug. Deshalb laden die Brugger Funker am Samstag, den 20. Mai, zu ihrem ersten Kreativmärktle ein. Gleich 18 Stände finden sich am Parkplatz beim Bruggerloch, selbstverständlich gibt es auch Verpflegung.