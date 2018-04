Energieregion Vorderwald schreibt Erfolgsgeschichte

Vorderwälder Gemeinden erfolgreich auf dem Weg zur Energieautonomie.

Alle acht Gemeinden haben nach und nach Photovoltaik-Anlagen auf kommunalen Gebäuden zur Ökostromerzeugung installiert. Waren es 2010 noch drei kommunale PV-Anlagen so konnten 2016 schon 19 Anlagen mit einem Jahresertrag von 450.000 kWh gezählt werden – Tendenz weiter steigend. In allen Gemeinden gibt es Ladesäulen für Elektroautos. Die Gemeinde Sulzberg führt mit 19 Elektroautos auf 1.960 Einwohner wohl sogar die österreichische Statistik an. Mobilität im ländlichen Raum bleibt weiterhin eine der größten Herausforderung auf dem Weg zur Energieautonomie. Die Gemeinden legen daher großen Wert auf ein gutes Angebot durch öffentliche Busse: Wochentags gibt es in allen Gemeinden mindestens einen Stundentakt. In mehreren Gemeinden stehen die Elektroautos der Gemeinden auch als Carsharingautos der Bevölkerung zur Verfügung