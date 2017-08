EL-Qualifikation: SCR Altach kassiert unglückliche Niederlage gegen Tel Aviv

In der letzten Runde der Qualifikation für die Europa League empfing der SCR Altach heute, wieder in Innsbruck, das israelische Team Maccabi Tel Aviv. Die Gäste gingen dabei als Favorit in die Partie.

In den ersten 45 Minuten, in denen die Altacher deutlich ihr Selbstvertrauen zeigten, war dann aber beiden Teams doch anzumerken, dass man noch nicht zu viel riskieren wollte – Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Folgerichtig ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.

Altach drückt, Tel Aviv trifft

In der zweiten Halbzeit zeigten sich die Altacher deutlich spielfreudiger und mutiger in der Offensive. Tel Aviv war bis auf eine gute Möglichkeit praktisch abgemeldet. Ngamaleu, Nutz und Gebauer ließen jedoch beste Möglichkeiten auf den Führungstreffer ungenutzt. Besser machten es die Israelis, die nach einem schnellen Konter in der 67. Minute durch Kjartansson das zu diesem Zeitpunkt sehr überraschende 0:1 erzielten.

Kein Durchkommen für Altach

In weiterer Folge versuchten die Altacher noch einmal alles, um zumindest noch den Ausgleich zu erzielen. Die Gäste standen jetzt aber noch tiefer in der Defensive und überließen den Vorarlbergern noch weniger Raum. So mussten sich die Altacher Tel Aviv trotz einer erneut starken Leistung in der Europa League Qualifikation knapp mit 0:1 geschlagen geben. Doch auch wenn die Aufstiegs-Chancen nach dieser “Heim”-Niederlage deutlich gesunken sind, ist das notwendige kleine Wunder im Rückspiel in Tel Aviv immer noch im Bereich des Möglichen.

Liveticker Nachlese