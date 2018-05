Einigung über Regierungsprogramm in Rom

In Italien haben die rechte Lega und die populistische Fünf-Sterne-Bewegung den Entwurf für ein gemeinsames Regierungsprogramms fertiggestellt.

Nach den Parlamentswahlen am 4. März hatte sich die Bildung einer neuen Regierung in Italien sehr schwierig gestaltet. Erst vergangene Woche begannen die Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung mit Regierungsverhandlungen.

Die sich abzeichnende populistische Regierung in Italien hat den Eurokurs am Mittwoch auf Talfahrt geschickt. Die Mailänder Börse reagierte mit einem Kurseinbruch von 2,3 Prozent. “Die politischen Entwicklungen in Italien haben viel Sorge in Europa ausgelöst. Ich bin durchaus besorgt über das, was auf den Märkten geschieht”, sagte Ex-Premier Silvio Berlusconi, Chef der konservativen Forza Italia.