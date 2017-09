Eine Million Katalanen protestierten für ihre Unabhängigkeit

Hunderttausende marschierten für Unabhängigkeit. - © AFP

Am Montag protestierten Hunderttausende Katalanen in Barcelona für ihr Recht auf Selbstbestimmung. Nach einer bewegenden Schweigeminute für die Opfer der islamistischen Terroranschläge von Barcelona und Cambrils am 17. August riefen die Menschen “Votarem” (Wir werden wählen) und “Independencia” (Unabhängigkeit).