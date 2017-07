Ein Wunder nach Wochen im Koma: Der erste Kuss

“Ein Kuss” erobert die Welt: Auf Instagram teilte Laura den ersten Kuss mit ihrem Freund Jonathan, der wochenlang im Koma lag. Der 36-Jährige Navy Seal war bei einem Autounfall schwer verunglückt, seine Freundin Laura gab die Hoffnung aber nie auf. Die 32-Jährige harrte jeden Tag an seinem Krankenbett aus.

Es ist ein Wunder und die Geschichte hat ein wunderbares Happy End. Laura unterstützt ihren Mann auch in der Reha und der 36-jährige Elite-Soldat macht große Fortschritte. Besonders in Erinnerung bleibt Laura allerdings der erste Kuss nach dem Koma: “Der war sehr wichtig für uns beide”, sagt sie. Das Video hat die Yoga-Lehrerin auch auf Instagram veröffentlicht.

