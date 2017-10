Ein Tag im Zeichen der Lehre

Zwischenwasser. Erst vor etwas mehr als zwei Jahren wurde die Wirtschaftsgemeinschaft Vorderland gegründet. In dieser Zeit war die WIGE aber bereits sehr aktiv und organisierte bereits mit der com:bau eine erste Messe. Am kommenden Samstag findet nun im Frödischsaal in Muntlix die erste Lehrlingsmesse der WIGE statt.

30 Unternehmen aus den verschiedensten Branchen wie Büro, Handel, Handwerk, Industrie und Gastronomie präsentieren dabei die vielseitigen Ausbildungsmöglichkeiten in mehr als 50 Lehrberufen in der Region. Zusätzlich gibt es beim großen Gewinnspiel einen von drei Moped-Führerscheinen zu gewinnen.

Im Vorderland gibt es nicht nur zahlreiche mit Auszeichnungen prämierte Lehrbetriebe, sondern die Betriebe arbeiten bei der Ausbildung auch eng zusammen wie WIGE-Obmann Jürgen Morscher erklärt. „Wir haben viele Betriebe mit wenigen Lehrlingen, diese arbeiten über die Initiative HeartBeat zusammen. Es geht darum den jungen Menschen ergänzende Ausbildungen vor allem im Bereich der Sozialkompetenz zu bieten.“ Dieses Angebot, so Morscher, richtet sich nicht nur an Lehrlinge, sondern auch an Ausbildner und Chefs. Ziel ist es somit, die Ausbildung durchgängig im Unternehmen zu verankern. Die Messe gibt nun den Betrieben nun die Möglichkeit junge Menschen auf sich aufmerksam zu machen, damit sie die Chance ergreifen ihre Ausbildung in der Region zu absolvieren.

Unter dem Motto: Vorbei kommen – hineinschauen – Lehrstelle finden, ist die Messe am kommenden Samstag 21.Oktober von 9.30 bis 16:00 geöffnet. Die WIGE Vorderland und die austellenden Betriebe freuen sich auf zahlreichen Besuch.