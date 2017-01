EHC Montafon gewann “friedliches Spiel” in Rankweil

Im Hinspiel beim 14:1-Schützenfest der Montafoner gegen HC Walter Buaba gab es unschöne Szenen mit drei Ausschlüssen und am Rande auch noch Verletzte. „Friedlich“ verlief das Rückspiel bei bitterkalten Temperaturen in Rankweil. Am Ende behielt der Favorit Montafon gegen das stark ersatzgeschwächte Team von HC Walter Buaba mit 9:5 die Oberhand. Montafon bleibt Erster in der VEHL 1 und die HC Walter Buaba sind Fünfter. Allerdings liegt die Rankweiler Mannschaft nur einen Zähler hinter dem Vierten EHC Hard. Mit zwei Heimsiegen gegen die Ice Tigers Dornbirn und EHC Bischof Feldkirch könnten die Walter Buaba aus eigener Kraft das Ticket für das Play-off fixieren, sonst ist die Saison beendet.

Nur mit elf Cracks und den beiden Goalies Beller (40 Minuten) und Klettl (20 Minuten) spielten die Walter Buaba gegen den Tabellenführer aus dem Montafon. Im fairen Spiel gab es nur 16 Strafminuten. Vier der neun Montafon-Treffer gelang Torjäger Patrick Ganahl, der den Unterschied ausmachte. Thomas Mayer erzielte für die Walter Buaba ein Triplepack, ein Traumtor schoss Simon Hämmerle in Unterzahl mit einem glasharten Schuss ins Kreuzeck.

VEHL-1: HC Walter Buaba vs EHC Montafon 5:9 (0:3, 3:5, 2:1)

Torfolge: 3. 0:1 Ganahl, 12. 0:2 Mangeng, 14. 0:3 Peter, 21. 0:4 Ganahl, 24. 1:4 Hofer, 28. 1:5 Ganahl, 30. 2:5 Simon Hämmerle, 33. 2:6 Colleoni, 33. 2:7 Willi, 35. 3:7 Mayer, 35. 3:8 Perzl, 46. 4:8 Mayer, 54. 4:9 Ganahl, 59. 5:9 Mayer

Nächstes Spiel: HC Walter Buaba – EHC Ice Tigers Dornbirn, Sonntag, 29. Jänner, 17.30 Uhr, Gastra