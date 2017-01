Durchwachsener Jahresbeginn für den EC Bregenzerwald

Andelsbuch/Dornbirn. Während die Cracks des EC Bregenzerwald zuhause langsam wieder an die Form der Vorsaison anschließen kann, ist auswärts einfach noch immer der Wurm drin. Drei Runden vor Ende des Grunddurchgangs liegt die Mannschaft von Trainer Alex Stein auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Vielversprechend war der Start in das neue Jahr. Die Juniors vom EC Red Bull Salzburg konnten aufgrund eines fulminanten Startdrittels, das mit 4:0 endete, mit 6:1 in die Knie gezwungen werden. In den beiden folgenden Auswärtspartien wurden die Wälder aber wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt.

Zwei Pleiten

In Zell am See setzte es eine 0:3-Niederlage, noch bitterer verlief das Spiel bei Asiago Hockey am vergangenen Samstag. Marc Stadelmann & Co. mussten mit einer 1:8-Klatsche die Heimreise antreten. „Aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen waren wir stark ersatzgeschwächt, deshalb gab es gegen die starken Südtiroler nichts zu holen“, relativierte der Coach das Ergebnis. „Nun gilt es, für die verbleibenden drei Spiele nochmals alle Kräfte zu bündeln und wieder zusammen zu finden“.

Um für die Qualifikationsrunde, an der sich die nach dem Grunddurchgang auf den Rängen sieben bis 16 liegenden Teams in zwei Gruppen beteiligen, wenigstens einen Punkt mitzunehmen, müssen die Wälder zumindest noch einen Platz gut machen.

Auswärts in Gröden

Am kommenden Samstag gastiert der EC Bregenzerwald beim HC Gröden, der vier Zähler mehr auf dem Konto hat und auf Rang zwölf liegt. Die zweite Mannschaft des KAC, dem Tabellennachzügler, ist dann am darauffolgenden Mittwoch um 19.30 Uhr in Dornbirn zu Gast. Den Abschluss des Grunddurchgangs bildet die Partie in Jesenice am Samstag, den 21. Jänner.

Um den auf Platz 14 liegenden HC Fassa zu überflügeln, ist zumindest noch ein Sieg notwendig. Dann wären die Wälder in der von der Papierform her leichteren Qualifikationsgruppe und müssten nicht punktelos in diese starten.