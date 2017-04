Dornbirner Kletternachwuchs stark

Rund 60 Teilnehmer*innen aus sechs Vereinen gingen bei der Landesmeisterschaft im Bouldern in der Bürser Klimmerei an den Start. Der AV Dornbirn war dabei mit 17 Starter*innen die stärkste Gruppe. Das zeigte sich auch in den Ergebnissen. Insgesamt konnte die Dornbirner fünf erste Plätze verzeichnen.

Neben dem Wettkampfgedanken stand vorallem aber auch die Freude am Sport im Vordergrund.

Die nächste Landesmeisterschaft ist bereits in Vorbereitung. Am 6. Mai misst sich Vorarlbergs Nachwuchs in den Disziplinen Lead & Speed in der Dornbirner Kletterhalle K1.

Die Top 3 Platzierungen im Überblick

Super Mini weiblich (U8)

1. Platz Alexandra Hager (AV Jugend Dornbirn) 2. Platz Maria Kleber (AV Jugend Dornbirn) 3. Platz Sophia Walser (AV Jugend Bludenz)

Super Mini männlich (U8)

1. Platz Noah Rochus Rusch (AV Jugend Dornbirn) 2. Platz Tobias Beran (AV Jugend Dornbirn) 3. Platz Matthias Forer-Pernthaler (AV Jugend Dornbirn)

Mini weiblich (U10)

1. Platz Katharina Kreyer (AV Jugend Bludenz) 2. Platz Eva-Marie Rusch (AV Jugend Dornbirn) 3. Platz Julia Bildstein (AV Jugend Bludenz)

Mini männlich (U10)

1. Platz Mathäus Kathan (AV Jugend Dornbirn) 2. Platz Adrian Kathan (AV Jugend Dornbirn) 3. Platz Emilian Neumann (NF Jugend Bludenz)

Kinder weiblich (U12)

1. Platz Amelie Mottl (AV Jugend Feldkirch) 2. Platz Naima Gringl (NF Jugend Bludenz) 3. Platz Chiara Allgäuer (AV Jugend Feldkirch)

Kinder männlich (U12)

1. Platz Noah Reischmann (AV Jugend Dornbirn) 2. Platz Cornelius Reithmeier (AV Jugend Bludenz) 3. Platz Marino Gennaro (AV Jugend Bludenz)

Schüler weiblich (U14)

1. Platz Emma Tabernig (AV Jugend Bludenz) 2. Platz Lea Kempf (AV Jugend Egg) 3. Platz Ariane Franken (AV Jugend Feldkirch)

Schüler männlich (U14)

1. Platz Valentin Dür (AV Jugend Egg) 2. Platz Sebastian Capelli (AV Jugend Bludenz) 3. Platz David Gfrerer (NF Jugend Bludenz)

Jugend B weiblich (U16)

1. Platz Johanna Bertsch (NF Jugend Bludenz) 2. Platz Jacqueline Jenni (NF Jugend Bludenz)

Jugend B männlich (U16)

1. Platz Johannes Hofherr (AV Jugend Feldkirch) 2. Platz Andreas Hofherr (AV Jugend Feldkirch) 3. Platz Matteo Haiden (AV Jugend Egg)

Jugend A weiblich (U18)

1. Platz Hannah Düringer (AV Jugend Egg) 2. Platz Patricia Jenni (NF Jugend Bludenz) 3. Platz Jessica Gunz (NF Jugend Bludenz)

Jugend A männlich (U18)