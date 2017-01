Dornbirner EC gewinnt in Znojmo

Für die Tschechen ist es ein herber Rückschlag im Kampf um einen Top 6 Platz. Mit viel Schwung kamen die Gäste aus der Kabine und dominierten die Partie in der Anfangsphase. Bereits in der vierten Minute konnte die Bulldogs das erste Mal an diesem Abend anschreiben. Brock McBride (4.) netzte nach Zuspiel von Cody Sylvester zum 0:1 ein.

Die Hausherren erholten sich schnell von dem Rückstand und agierten zunehmend nach vorne. Belohnt wurden die Bemühungen der Tschechen durch Treffer von Adam Hughesman (17.) – er wurde ideal von Teddy Da Costa bedient – und Libor Sulak (20.), der nach Zuspiel von Peter Pucher den Puck ins Tor befördern konnte.

Dornbirns Aufholjagd wird belohnt

Im Mittelabschnitt versuchten die Adler aus Znojmo das Spiel zu bestimmen und legten durch Colton Yellow Horn (31./pp1) im Powerplay nach. Die Cracks von DEC Head Coach Dave McQueen gaben jedoch nicht auf – nach einem schnellen Konterangriff schoss Niki Petrik (37.) nach Zuspiel von Olivier Magnan zum Anschlusstreffer ein.

Obwohl die Hausherren von Beginn des Schlussdrittels an noch mehr Druck aufbauten und eine Vorentscheidung erzwingen wollten, hielten die Ländle-Cracks, die verletzungsbedingt auf Dustin Sylvester und Martin Grabher Meier verzichten mussten, gut dagegen. Mit einem Doppelschlag drehten die Bulldogs die Partie – Kevin Macierzynski (52.) netzte nach Zuspiel vom Brock McBride ein und Niki Petrik (53.) erwischte die Scheibe im Slot, zog ab und bezwang Patrik Nechvatal im Tor der Znaimer zum zweiten Mal an diesem Abend. Wie bereits in den letzten Spielen gelang es den Vorarlbergern den Vorsprung clever über die Zeit zu spielen.

(EBEL)