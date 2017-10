Donald Trump kommt als Wachsfigur nach Berlin

Vier Monate lang haben 16 Spezialisten aus London an der Figur gearbeitet. Heute wurde der polarisierende Politiker zum ersten Mal in Berlin präsentiert. Absolut “great” dürfte Trump es finden, dass er laut der Madame-Tussauds-Sprecherin Nina Zerbe offenbar eine Art Publikumsliebling ist.

“Wir fragen regelmäßig am Ende der Ausstellung in Terminals, wen haben Sie vermisst, wen würden Sie gerne sehen? Wer gehört ins Madame Tussauds Berlin? Und seit 14 Monaten führt er diese Liste der am meisten gewünschten Figuren an.”

(Reuters)