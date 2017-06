Diese Fußballer haben den krassesten Style

Auf dem Spielfeld geben sie alles. Aber auch abseits des Platzes machen sie eine ganz gute Figur und wissen sich in Szene zu setzen.

Sergio Ramos

Der Real-Kapitän Sergio Ramos beherrscht von klassisch elegant bis sportlich lässig so ziemlich alles was die moderne Männermode so hergibt.

Ein Beitrag geteilt von Sergio Ramos (@sr4oficial) am 28. Mai 2017 um 13:19 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Sergio Ramos (@sr4oficial) am 15. Mai 2017 um 6:54 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Sergio Ramos (@sr4oficial) am 6. Mär 2017 um 1:44 Uhr

Gianluigi Buffon

Die italienische Torwart-Legende Gianluigi Buffon verkörpert perfekt den klassischen modernen italienischen Gentleman. Wie ein guter Wein wird er im Alter immer besser.

Ein Beitrag geteilt von Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) am 1. Feb 2017 um 8:45 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) am 31. Dez 2016 um 7:54 Uhr

Karim Benzema

Liebe teure Jogging-Hose als teuren Maßanzug. Karim Benzemas Look ist stark geprägt von seiner Herkunft aus den französischen Vorstadtsiedlungen und der dort tief verwurzelten Hip-Hop-Kultur.

Ein Beitrag geteilt von Karim Benzema (@karimbenzema) am 8. Mär 2017 um 11:50 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Karim Benzema (@karimbenzema) am 20. Dez 2016 um 16:18 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Karim Benzema (@karimbenzema) am 28. Sep 2016 um 10:44 Uhr

Andrea Pirlo

Die feine Eleganz, die Andrea Pirlo auf dem Platz auszeichnet, spiegelt sich zu 100 Prozent in seinem Style wieder.

Ein Beitrag geteilt von Andrea Pirlo Official (@andreapirlo21) am 28. Feb 2016 um 11:29 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Andrea Pirlo Official (@andreapirlo21) am 25. Dez 2015 um 4:02 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Andrea Pirlo Official (@andreapirlo21) am 21. Jan 2017 um 6:44 Uhr

Cristiano Ronaldo

Kaum ein anderer Fußballer macht mit seiner Optik so viele Schlagzeilen wie Cristiano Ronaldo. Immer Top gestylt und glatt rasiert bevorzugt der Portugiese einen metrosexuellen Style.

Ein Beitrag geteilt von Cristiano Ronaldo (@cristiano) am 20. Apr 2017 um 9:23 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Cristiano Ronaldo (@cristiano) am 20. Mär 2017 um 11:16 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Cristiano Ronaldo (@cristiano) am 16. Jan 2017 um 8:54 Uhr

David Beckham

Die Style-Ikone schlechthin unter den Fußballstars – David Beckham war der erste Fußballer überhaupt, der weltweit als Fashion-Marke bekannt wurde.

Ein Beitrag geteilt von David Beckham (@davidbeckham) am 16. Apr 2017 um 13:45 Uhr

Ein Beitrag geteilt von David Beckham (@davidbeckham) am 25. Feb 2017 um 2:56 Uhr

Ein Beitrag geteilt von David Beckham (@davidbeckham) am 12. Apr 2016 um 20:28 Uhr

Jérome Boateng

Der deutsche Verteidiger ist regelmäßig in diversen Modemagazinen zu sehen. Der Urban-Style und die runde Brille sind dabei sein Markenzeichen. Die GQ wählte den deutschen 2015 sogar zum bestangezogenen Mann Deutschlands.

Ein Beitrag geteilt von Jerome Boateng (@jeromeboateng) am 16. Apr 2017 um 10:31 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Jerome Boateng (@jeromeboateng) am 4. Dez 2016 um 9:47 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Jerome Boateng (@jeromeboateng) am 7. Nov 2016 um 12:56 Uhr

Paul Pogba

Der französische Superstar Paul Pogba fällt regelmäßig mit besonderen Style auf. Besonders eine Frisuren sind extravagant und der Urban-Look zieht sich wie ein roter Faden durch seine gesamte Mode durch.

Ein Beitrag geteilt von Paul Labile Pogba (@paulpogba) am 13. Jan 2017 um 15:09 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Paul Labile Pogba (@paulpogba) am 30. Jan 2016 um 4:32 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Paul Labile Pogba (@paulpogba) am 11. Jan 2016 um 15:34 Uhr

Pierre-Emerick Aubameyang

Auffallen um jeden Preis scheint das Motto des Gabuners zu sein. Einen Hang zum “Bling-Bling”-Look lässt sich hierbei klar erkennen. Auch seine Frisuren sind alles andere als langweilig.

Ein Beitrag geteilt von Aubameyang (@aubameyang97) am 15. Nov 2015 um 5:37 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Aubameyang (@aubameyang97) am 8. Mär 2015 um 12:43 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Aubameyang (@aubameyang97) am 15. Feb 2015 um 13:34 Uhr

Neymar

Der Stürmerstar vom FC Barcelona gehört zu einem der größten Influencer seiner Altersklasse auf der ganzen Welt. Auf einen einzigen Style lässt sich der Brasilianer nicht festlegen. Von sportlich bis elegant reichen die Facetten seines Modebewusstseins.

Ein Beitrag geteilt von Nj neymarjr (@neymarjr) am 6. Feb 2017 um 8:34 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Nj neymarjr (@neymarjr) am 7. Apr 2017 um 4:11 Uhr