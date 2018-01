Die Sprechmaschine

.

Heute, am Sonntag nach der 81. Kitzbühler Höllenfahrt, erwache ich mit einer Depression. Ich fühle etwas Eigenartiges auf dem Kopf, springe auf, schaue in den Spiegel. Ein roter Hahnenkamm prangt auf dem Kopf. Ich bin als Massen-Österreicher im Tiroler Promipfuhl erwacht, vollgemampft, vollgeschmiert mit Rotweissrot, vollgelabert mit Patridiotengeheul. Sodom und Gonorrhöe! Zuerst kommt mir die Idee, gleich in die Hatlerkirche zu gehen, um ein Zeichen des Friedens zu geben. Seit Freitag schau ich Hahnenkamm TV. Auf allen Kanälen wuselt die Bildersauce, ich luge und trinke. Ein Graf Anton nach dem andern (das Bier hab ich in Bludenz entdeckt). Soweit ich. Ergebnis: siehe oben.