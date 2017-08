Die Special Olympics Bodensee Games in Vorarlberg

Es werden Sport und Wettkämpfe in 10 Sportarten für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung und besondere Bedürfnisse angeboten.

Die Bodensee Games finden in dieser Größenordnung zum zweiten Mal statt. In St. Gallen, Bludenz/Braz, Dornbirn, Vaduz und Konstanz werden mehr als 700 AthletInnen und ihre TrainerInnen aus den vier Ländern in 10 verschiedenen Sportarten gegeneinander antreten.

Golf und Schwimmen in Vorarlberg

In St. Gallen werden die Eröffnungsfeier sowie die Sportarten Basketball, Fußball, Radfahren und Reiten ausgetragen. Tischtennis und Leichtathletik werden in Konstanz durchgeführt. Tennis sowie Boccia finden im Fürstentum Liechtenstein statt.

In Bludenz/Braz treffen sich die internationalen Golf Athleten und Unified Partner aus 5 Nationen mit einem gesamten Starterfeld von 45 Athleten und Unified Partner. In Dornbirn gehen 150 Athleten in verschiedenen Schwimm-bewerben an den Start.

Der Special Olympics Österreich Fachverband Vorarlberg führt in Zusammenarbeit mit dem Landesschwimmverband sowie dem Golf Club Bludenz-Braz die Sportbewerbe Schwimmen und Golf durch. Die Wettkämpfe starten am Samstag, den 02.09.2017 im Stadtbad Dornbirn und Golf Club Bludenz-Braz.

Nicht weniger als 55 Special Olympioniken (Vorarlberg Kader) nehmen an diesem großen Ereignis rund um den Bodensee teil – als Vorbereitung für die Special Olympics Nationalen Sommerspiele 2018 in Oberösterreich bzw. als Qualifikation für die Special Olympics World Summer Games 2019 in Abu Dhabi.

(red)