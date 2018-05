Die schönsten Geschichten zum schönsten Tag

Schwarzach - Die royale Traumhochzeit von Prinz Harry und Meghan hat Millionen Menschen in ihren Bann gezogen. Den schönsten Moment in ihrem Leben hat das Paar mit der Öffentlichkeit geteilt und sie ein Stück weit daran teilhaben lassen.

Schöne Geschichten rund um den schönsten Tag teilen auch Vorarlberger Paare seit Jahren mit den Lesern der VN. In der Rubrik „Hochzeit der Woche“ erzählen sie ihre Geschichte – persönlich und illustriert mit den schönsten Hochzeitsfotos. Mitmachen ist einfacher denn je. In nur fünf Schritten und fünf Minuten können die unvergesslichen Momente mithilfe eines Online-Formulars an die Redaktion zur Veröffentlichung übermittelt werden.