Derbykracher um Aufstieg ins Viertelfinale

Nach den erfolgreichen Europacup-Auftritten wartet gleich ein nächstes absolutes Highlight auf die beiden Ländle-Teams. Im Viertelfinale des Schweizer Cupbewerbs treffen die beiden Rollhockey-Hochburgen RHC Wolfurt und RHC Dornbirn aufeinander.

Erstligist Dornbirn ließ Herne Bay United (ENG) auswärts vor Wochenfrist keine Chance und auch in der Schweizer Liga ist in jedem Spiel ein Punktegewinn das realistische Ziel der Messestädter. In den letzten Spielen zeigten sich gerade Alberto Gomez und David Rodriguez in Scorerlaune, wobei im ausgeglichenen Dornbirner Kader jeder Spieler für ein Tor gut ist.

Wolfurt lieferte zuletzt bei Valença HC (POR) ebenfalls eine bärenstarke Leistung ab, eine solche wird auch im Cup-Viertelfinale nötig sein um gegen Dornbirn bestehen zu können. Die Jungs von Spielertrainer Jaume Bartés können selbstbewusst auftreten und möchten zeigen, dass der Ligaunterschied in der Schweiz nicht so groß ist. Aurel Zehrer & Co. hoffen – angetrieben von vielen lautstarken Fans im Rücken – auf einen Exploit gegen den Erzrivalen. „Natürlich tritt Cupholder Dornbirn als Favorit in der HockeyArena an, doch mit einer guten Leistung ist in einem Derby alles möglich“, träumt man im Wolfurter Lager von einer Überraschung. Dass eine ebensolche nicht ausgeschlossen ist zeigte nicht zuletzt ein Wolfurter Derbyerfolg in der Österreichischen Meisterschaft Mitte Juni…